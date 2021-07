Bimbo di 5 anni risucchiato da bocchettone piscina: è grave

Lecce - Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato risucchiato e rimasto incastrato in uno dei bocchettoni dell'acqua della piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Il piccolo era con i genitori. Da quanto si è appreso, le grate che proteggono il bocchettone al momento dell'ispezione dei carabinieri erano al loro posto. Bisognerà verificare se si siano spostate accidentalmente. Il bimbo è stato inizialmente ricoverato all'ospedale di Gallipoli e poi, per l'aggravarsi delle sue condizioni, è stato trasferito a Brindisi dove è ricoverato con riserva di prognosi.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato 10 luglio all’interno del parco acquatico Splash. Da quanto si apprende, il piccolo si trovava nella piscina baby in compagnia della madre. Improvvisamente si sono sentite le urla della donna: i piedi del piccolo erano stati risucchiati da uno dei due bocchettoni posizionati a circa 30-40 centimetri sotto il pelo dell’acqua. Le richieste di soccorso della giovane donna hanno attirato l’attenzione dei presenti che si sono immediatamente tuffati in acqua per salvarlo.