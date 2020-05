Incendio Firenze, brucia auto: secondo rogo, forse piromania

INCENDIO FIRENZE - Un'auto è stata distrutta da un incendio ieri, mercoledì 6 maggio 2020, intorno alle ore 22 a Firenze, in via Mannelli nella zona di Campo di Marte. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

Dai primi accertamenti, il rogo sarebbe di origine dolosa. La notte precedente nella zona delle Cure, in via Cirillo, è divampato un incendio che ha coinvolto un cassonetto e quattro auto in sosta. Secondo quanto appreso, non sarebbe escluso che i roghi siano opera di piromania della stessa persona.

Nella scorse settimane, sia nella zona della Cure che in quella di Campo di Marte, si sono verificati diversi incendi che hanno coinvolto per lo più cassonetti della plastica.