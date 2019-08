Agguato a Roma, colpito noto ultras Lazio

ROMA - Un agguato in piena regola in un parco alla periferia di Roma: uno sparo a distanza ravvicinata ha colpito alla testa un noto ultras della Lazio implicato in precedenza in una vicenda di droga. Sul posto la polizia.

E' morto l'ultrà della Lazio centrato da un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma. Lo si apprende da fonti di polizia. A quanto riferito, si tratta di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. A dare l'allarme un passante.

L’agguato è avvenuto al Parco degli Acquedotti, un’estesa area verde confinante col parco dell’Appia Antica. Secondo le prime informazioni Piscitelli è stato raggiunto da un solo colpo sparato da distanza ravvicinata alla testa. Una dinamica che ricondurrebbe ad una vera e propria esecuzione.