Basket: Fiat Torino torna sperare,ricerca azionisti prosegue

TORINO, 7 APR - La Fiat Torino torna a sperare nelle salvezza, grazie alla vittoria casalinga contro il Varese, e guarda al futuro societario con più ottimismo. "Sono ottimista sul futuro, la nostra storia non può fermarsi qua", afferma Massimo Feira, l'amministratore delegato del club impegnato con l'imprenditore Giovanni Paolo Terzolo a mettere insieme una cordata che possa rilevare la società. "In settimana abbiamo incontrato diversi imprenditori che ci hanno fatto pensare che è possibile salvare la società", rivela Feira. L'obiettivo annunciato è quello collocare almeno 100 quote da 10.000 euro ognuna, garantendo così il pagamento delle spettanze più impellenti. "Con questa vittoria sale l'ottimismo - aggiunge Terzolo, patron della PMS Basketball -, vogliamo tentare di rilanciare la società. La squadra ci crede, noi anche". "Ci restano 72 ore per fare la conta di chi ha risposta all'appello".