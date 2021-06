Il Bari e la difesa Polito pronto a ribaltare tutto

Bari - Il cuore della difesa nei pensieri del Bari. La ricerca dei centrali per la retroguardia sarà uno dei principali pensieri del direttore sportivo Ciro Polito. L’assetto della terza linea, infatti, cambierà radicalmente concetto rispetto allo scorso anno: si passerà, infatti, da un pacchetto arretrato a tre uomini come lo intendeva Gaetano Auteri, alla linea a quattro richiesta da Michele Mignani.

L’idea del management biancorosso è che manchino soprattutto i centrali giusti per interpretare il 4-3-1-2. In effetti, nella rosa dei Galletti è difficile individuare elementi che abbiano grande tradizione nel ruolo. Non è un caso che Polito voglia mettersi al sicuro rinnovando quantomeno il contratto di Valerio Di Cesare: nonostante i 38 anni compiuti, il difensore romano si disimpegna con sicurezza in questo modulo. In attesa di nuovi arrivi, potrà essere la guida di esperienza che possa fare da traino ai compagni di reparto. La proposta di prolungamento è stata da tempo recapitata: si attende soltanto la risposta del giocatore che sembra propenso ad accettare l’offerta.

Alessio Sabbione è tra i tesserati attuali uno dei più abituati alla difesa a quattro: nella gestione di Vincenzo Vivarini è stato il centrale destro inamovibile e protagonista nel complesso di una buona stagione. Che, però, è stata offuscata dalle numerose amnesie del torneo appena concluso, nel quale ha agito da centrale puro della difesa a tre. Il 29enne genovese ha ancora due anni di contratto: facile che sia ceduto (vanta alcuni estimatori in B, tra cui il Pordenone), ma potrebbe essere valutato nel ritiro di Storo.

Meno chance per Marco Perrotta: lo stesso Vivarini lo ha usato più da terzino sinistro che da centrale, mentre con Auteri è finito piuttosto in basso nelle gerarchie giocando da terzo centrale a sinistra. Per lo stesso motivo potrebbe finire sul mercato Daniele Celiento che nella scorsa stagione ha disputato un buon girone d’andata per poi calare al ritorno a causa di ripetuti problemi fisici. Il 25enne napoletano sa cavarsela in più posizioni, ma in effetti non è un centrale puro: predilige la posizione di terzo a destra, all’occorrenza può agire da terzino su entrambe le fasce. Caratteristiche, quindi, che oggi non possono farlo inserire tra gli inamovibili. Nell’ultimo campionato ha giocato sovente nel cuore della difesa Matteo Ciofani che, però, è stato ceduto al Modena: pronto per lui un contratto biennale.

Facile quindi intuire che tra esigenze tecniche e numeriche, la batteria di centrali potrà annoverare fino anche a tre innesti di spessore, oltre Di Cesare. Tra i papabili, spicca il nome di Riccardo Brosco, ma il 30enne in scadenza con l’Ascoli ha molte richieste in B. Al club marchigiano, intanto, finirà Tommaso D’Orazio, vicinissimo alla partenza.

Ieri, infine, il consiglio direttivo di Lega Pro ha approvato le date per la prossima stagione che scatterà il 29 agosto per concludersi il 24 aprile. Tornerà pure la Coppa Italia di serie C che si disputerà nei primi due turni tra il 14-15 ed il 21 agosto, sebbene soltanto l’assemblea di Lega ne approverà il prossimo sei luglio il format definitivo. Sul capitolo iscrizione preoccupa, invece, la situazione della Casertana.