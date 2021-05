Bari calcio, dopo le tensioni tra i tifosi torna la fiducia

BARI - Il Bari, vittorioso ieri al San Nicola contro il Bisceglie (2-1) nell’ultima gara di campionato, chiuso al quarto posto, riprenderà la preparazione per i play off tornando ad allenarsi da mercoledì. La piazza sportiva, dopo l’ultimo successo, sembra aver ritrovato un pò di ottimismo, e sui forum dei tifosi c'è chi scommette sulla promozione. Scrive su Solobari.it un sostenitore biancorosso: «Dopo un campionato così, non abbiamo nulla da perdere ai playoff. Credo nella follia del calcio. Vinceremo i play off». Intanto il tecnico Gaetano Auteri prefigura cambiamenti per le finali promozione: «Si giocherà per un solo risultato. Abbiamo dieci giorni prima di tornare in campo, e in questo tempo proveremo altre soluzioni. Le avversarie nei play off? Sono tutte consistenti, ma anche noi abbiamo qualità», dice.