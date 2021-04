Verso il derby: Bari e Bisceglie a confronto

BARI - Un derby per riprendersi il San Nicola. Il rendimento interno del Bari è stato decisamente deludente in questa regular season. Appena 30 punti in 17 gare, ripartite in otto vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. Nella classifica relativa allo score casalingo, i biancorossi sono soltanto sesti, preceduti da Ternana (45 punti), Catanzaro e Avellino (39), Catania (35), Teramo (32). Non è tardi, però, per invertire la marcia ed in tal senso il match di domenica contro il Bisceglie potrebbe servire proprio a riaccendere la scintilla e ritrovare fiducia nelle gare casalinghe: se i biancorossi vorranno fare strada ai playoff, infatti, il San Nicola dovrà attestarsi come l’alleato più prezioso, visto che l’esito dei primi turni si deciderà sostanzialmente tra le mura amiche.

Il Bisceglie, dal canto suo, certo non brilla in trasferta. I nerazzurro stellati hanno conquistato appena 11 punti fuori casa, con due vittorie, sei pareggi e 10 sconfitte: nella classifica sul rendimento esterno, solo la Cavese si è comportata peggio. Il Bisceglie, peraltro, conta la penultima difesa esterna del campionato con 31 reti al passivo (peggio solo la Turris con 33) e ha perso puntualmente negli ultimi tre viaggi.