Turris-Bari: i precedenti

Sono nove i precedenti tra Bari e Turris. Il bilancio è quasi in equilibrio: quattro sono le vittorie biancorosse, tre i pareggi, due i successi dei corallini. Le due formazioni si sono incrociate sette volte in serie C (sei tra il 1974 ed il ’77, una all’andata del torneo in corso) e due in serie D (nel 2018-19).

Così a Torre del Greco: Nella città campana, il match si è giocato quattro volte, con una vittoria del Bari, un pareggio e due successi della Turris. La storia della sfida parte proprio da Torre del Greco: il 15 settembre 1974, in serie C, finì 1-1 con vantaggio iniziale dei corallini siglato da Neri, al quale replicò Scarrone per i Galletti. L’unico blitz biancorosso risale, invece, al 25 febbraio 1977, sempre in C: 2-0 con i gol di Scarrone e Penzo. L’ultima vittoria della Turris, infine, è recente: il 3 febbraio 2019, in serie D, i campani vinsero 1-0 con gol di Riccio.

Così all’andata: La sfida di andata dell’attuale campionato si è conclusa 1-1 lo scorso 10 gennaio. Antenucci fallì in avvio un calcio di rigore per il Bari che si ritrovò in svantaggio per effetto del gol di Giannone al 29’ del primo tempo. Dieci minuti dopo, un gran destro di D’Ursi firmò il pareggio che rimase intatto anche nella ripresa, nonostante l’assedio e le tante occasioni create dai Galletti.