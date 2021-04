Verso Turris-Bari: è D'Ignazio l'ex di turno

Uno solo l’ex di turno per Turris-Bari. Si tratta di Luigi D’Ignazio, 23 anni, terzino sinistro in forza alla compagine campana. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, è transitato dal Bari nella stagione 2018-19, in serie D, segnalandosi come uno dei primi colpi in entrata messi a segno dalla famiglia De Laurentiis. Per lui, però, appena sei presenze ed un gol, segnato in trasferta contro l’Igea Virtus. Finito ai margini nella turnazione degli “under” è passato nel mercato invernale alla Sambenedettese. Domenica ritroverà i Galletti da avversario.