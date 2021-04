Turris e Bari a confronto

Ritrovare la marcia in trasferta. Per larghi tratti del campionato, il Bari è stato tra le migliori squadre del girone C sul rendimento esterno. I Galletti in questa speciale graduatoria restano comunque terzi con 30 punti conquistati, frutto di nove vittorie e tre pareggi, mentre cinque sono le sconfitte. Meglio dei biancorossi si sono comportate la Ternana (42 punti esterni) e la Juve Stabia (31). I pugliesi vantano comunque il secondo miglior attacco in trasferta (24 gol, come la Juve Stabia, meglio solo la Ternana con 40) e la migliore difesa del girone (15 gol al passivo, come la Ternana). Negli ultimi cinque viaggi, però, il Bari ha rimediato solo due vittorie e ben tre ko.

La Turris in casa non ha fin qui convinto: 21 punti come Potenza e Vibonese, ripartiti in cinque vittorie e sei pareggi, così come sei sono le sconfitte. 17 i gol segnati tra le mura amiche tra i corallini, 22 quelli subiti. Nelle ultime cinque esibizioni interne sono arrivate due vittorie, altrettante sconfitte ed un pareggio.