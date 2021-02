Bari, squadra in ritiro: rebus Antenucci per domenica. Incontro capitano-tifosi

Piazza sportiva in fibrillazione dopo il deludente pari del Bari in casa contro la Cavese ultima in classifica (una occasione sprecata per tenere il passo della capolista Ternana): il presidente Luigi De Laurentiis ha mandato la squadra in ritiro, mentre al termine della gara c'è stato un confronto tra la tifoseria e il capitano Di Cesare al fine di rinnovare la richiesta di maggiore impegno per raggiungere l'obiettivo promozione.

Frattali e compagni hanno ripreso la preparazione in vista della gara con al Viterbese, domenica al San Nicola: il tecnico Auteri spera di poter recuperare il cannoniere Antenucci (frenato da un acciacco muscolare) contro i laziali, mentre il mediano Lollo sarà squalificato.