la vigilia di Bari-Turris, mister Auteri: «Ripartiamo più feroci»

BARI - «Riprendiamo il campionato ancora più feroci. Dobbiamo prestare attenzione a tutti gli avversari. Dobbiamo battere la Turris, abbiamo un margine di errore ridottissimo. I campani hanno peculiarità, ma noi abbiamo contenuti per batterli. La sosta è servita ad Andreoni (rientra dopo un periodo di stop, ndr): lo abbiamo recuperato grazie alla sosta»: presenta così la sfida di domani al San Nicola con la Turris l’allenatore del Bari Gaetano Auteri.

«Ora stiamo molto bene dal punto di vista fisico, ma dobbiamo essere più continui, dobbiamo essere martellanti. Ma non c'è tempo per commettere errori di atteggiamento e mentalità. Abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Non ci resta che vincere, con le prestazioni», ha aggiunto il tecnico.

Sul mercato Auteri ha puntualizzato: «Giochiamo quattro o cinque gare con le contrattazioni in corso. Non va bene, ma decidono altri senza una logica giusta. Il mercato dura troppo». I pugliesi dovranno fare a meno in difesa del difensore Ciliento e a centrocampo del mediano Maita, indisponibili: al loro posto in rampa di lancio Ciofani come centrale della retroguardia e Bianco come partner in mediana accanto a De Risio. In attacco ballottaggio tra D’Ursi e Montalto per una maglia accanto a Antenucci e Marras.