Bari calcio, riprendono gli allenamenti in vista della rivoluzione del mercato

BARI - Il Bari riprende oggi gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato contro la Turris il 10 gennaio. Squadra e staff si sottoporranno ai test previsti dai protocolli e inizialmente seguiranno programmi di lavoro individuali. Intanto il ds Giancarlo Romairone prepara una vera rivoluzione sul mercato dove ha l’obiettivo di rinforzare la rosa e sfoltire l'organico degli elementi che finora non sono stati integrati nel progetto del tecnico Auteri: in partenza ci sono il centrocampista Hamlili, l’attaccante Simeri, il difensore Corsinelli, il portiere Marfella, mentre sullo sfondo resta il rebus per il ritorno in gruppo del difensore Minelli, alle prese con la sospensione dell’idoneità agonistica post Covid. Per potenziare la squadra il ds segue un difensore centrale, due esterni offensivi e un attaccante da ingaggiare al posto del partente Simeri.