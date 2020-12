Bari calcio, a Antenucci premio Aic miglior bomber della serie C

BARI - Prestigioso riconoscimento per l'attaccante del Bari Mirco Antenucci: oggi è stato premiato come «calciatore più prolifico dello scorso campionato di Lega Pro» dall’Associazione Italiana calciatori. Nello scorso torneo ha messo a segno 20 reti fino alla sospensione di marzo.

Il bomber ex Spal ha ricevuto dal dirigente Aic Danilo Coppola una targa rifinita a mano con il «lupo di Roccavivara», oltre a un libro fotografico a lui dedicato. In due stagioni nel Bari Antenucci ha siglato complessivamente 30 reti tra campionato, play off e Coppa Italia (in 49 gare disputate).