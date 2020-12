Bari, pareggio senza gol con la Vibonese. E la Ternana vola e va a +9

Il Bari ha rimediato solo un pari al San Nicola contro la Vibonese: lo 0-0 finale non consente ai pugliesi di recuperare terreno rispetto alla capolista Ternana corsara ad Avellino e complica la rincorsa verso la vetta.

L'undici di Auteri, pur dominando la gara, ha sprecato molto sotto porta, soprattutto nella ripresa: al 34' Antenucci si è fatto parare un rigore dal portiere calabrese Marlon e nel pressing finale ha rimediato anche due espulsioni (Montalto dalla panchina e Sabbione per doppia ammonizione).

Il presidente del Bari De Laurentiis aveva chiesto tre vittorie prima delle feste: il pari rende in salita questo frangente stagionale. Ora, a nove punti dalla testa della classifica (che garantisce la promozione diretta), il club sarà costretto a ricorrere a nuovi investimenti sul mercato per colmare il gap che lo separa dalla Ternana, in modo da sperare in un virtuoso sprint finale

Il pareggio dei galletti con la Vibonese pesa come una sconfitta e c’è il rischio che la frenata contro la Viterbese possa condizionare il tentativo di rimonta di un Bari che litiga con il gol e getta al vento due punti fondamentali.

La marcia della Ternana non conosce ostacoli, né mezze misure. La squadra umbra mette asegno l’ennesima vittoria di questo campionato e vola sempre più in alto, scavando un solco enorme con le altre. Quasi sul gong è arrivato invece il sigillo di Laverone che ha consegnato alla Ternana l’undicesima vittoria di fila nel girone C.

La squadra allenata da Lucarelli soffre al 'Parteniò contro l'Avellino ma passa per 2-1 e allunga in classifica portandosi a 9 punti di vantaggio sul Bari.