Bari-Vibonese, Auteri: «Tre vittorie fino a Natale? Siamo pronti»

BARI - Il Bari si approccia alla sfida interna con la Vibonese con il presidente Luigi de Laurentiis che auspica tre successi prima della sosta. Il tecnico dei pugliesi, Gaetano Auteri, commenta così il momento della squadra: «Siamo pronti. Tre vittorie fino a Natale? Ne vorrei quattro ma giochiamo solo tre gare. Vogliamo accontentare il presidente. I calabresi sono una squadra tosta, che ha messo in difficoltà una formazione imbattibile come la Ternana e ha fatto risultato a Teramo. Sono allenati da un amico, un tecnico di valore, Angelo Galeano».

«Non abbiamo margini di errore. Domani - aggiunge l'allenatore - con la Vibonese dobbiamo compiere un passo importante. Simeri? Parlo del gruppo, l’attaccante si è allenato bene. I singoli nel gruppo si devono esaltare». «La classifica? Un dato è certo, al di là delle posizioni, ci sono squadre forti e difficili: il Palermo, il Catania e l’Avellino che ha qualche partita da recuperare. Non ci sono fratture in classifica in questo momento del torneo. Sette punti sono un vantaggio importante a due gare dalla fine, non adesso», aggiunge.

«Rispetto alla gara di Pagani, con la Vibonese, è tutto diverso. Il terreno di gioco è diverso e adeguato rispetto a quello campana. La Vibonese gioca, fraseggia e fa un calcio migliore della Paganese: i calabresi verranno a giocarsi la partita. Il mercato? Faremo al momento opportuno le giuste valutazioni», conclude Auteri. Il Bari, contro i calabresi, scenderà in campo con il consueto 3-4-3. Unici assenti gli indisponibili Citro (attaccante) e Minelli (difensore).