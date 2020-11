Bari calcio, Chimica D'agostino top sponsor: «Partnership per la tutela della salute»

SSC Bari e Chimica D'Agostino Spa hanno siglato una partnership che vede la storica industria barese - oltre 70 anni di storia, con un impianto all'avanguardia e considerato uno dei più importanti di chimica di base al Sud - diventare Top Sponsor della squadra biancorossa.

La stretta di mano virtuale tra il patron dei biancorossi, Luigi De Laurentiis, e l'amministratore unico dell'azienda, Leo Volpicella, è avvenuta oggi alla vigilia di un importante match del girone che vedrà domenica i galletti in campo al San Nicola contro la Ternana.

L'accordo prevede che Chimica D'Agostino Spa - i cui prodotti sono impiegati dal settore alimentare a quello agricolo, passando per le acque e il settore petrolchimico – fornisca ogni supporto utile alla squadra per affrontare in sicurezza questa delicata fase della seconda ondata di pandemia derivante da Coronavirus-COVID-19. A tal fine, l'azienda - uno dei principali player del settore chimico del Mezzogiorno - metterà a disposizione del Club ogni prodotto realizzato a Bari e utile per sanificare ambienti e garantire continua igienizzazione al personale.

«Soluzioni per l'uomo e il suo lavoro è il nostro mood - precisa Leo Volpicella, amministratore unico di Chimica D'Agostino Spa - e in tal senso ci siamo proposti come partner del Club che rappresenta un'icona del territorio, per offrire il nostro contributo specialistico, soprattutto in questo delicato periodo. E' un momento in cui ognuno deve fare la sua parte anche per tutelare lo sport, molto caro a tutti».

Chimica D'Agostino Spa, si è inoltre impegnata a fornire anche materiali per dispenser garantendo il più possibile ogni forma di prevenzione a tutto lo staff della SSC Bari.

Grande soddisfazione da parte del presidente della SSC Bari Luigi De Laurentiis: «Diamo il benvenuto a Chimica D’Agostino nella famiglia biancorossa. Questa partnership è davvero significativa, soprattutto in considerazione del difficile momento che tutti noi siamo chiamati ad affrontare. Sapete bene quanto teniamo alla salute dei nostri tesserati e delle loro famiglie, come anche di quanti e quali sacrifici stiamo affrontando perché questo bene sia tutelato in ogni modo possibile. In tal senso non potevamo chiedere compagno di viaggio più qualificato di Chimica D’Agostino».