Bari calcio, Di Cesare: «Conta vincere, non giocare bene»

BARI - «Quest’anno non mi interessa giocare bene, conta solo vincere e andare via da questa categoria. Bari merita di andare in serie B. L’anno scorso siamo arrivati a un passo dalla promozione": il capitano Valerio Di Cesare carica l'ambiente biancorosso dopo il 4-1 al Catania. Intervenendo sui canali ufficiali del club, Di Cesare spiega: «Abbiamo superato un ostacolo difficile, il Catania davanti aveva uomini molto rapidi. Fortunatamente mi sono inventato il gol del pari. Poi siamo stati bravi, abbiamo alzato il baricentro e abbiamo provato a giocare». «Vincere 4-1 col Catania non è facile, anche se qui sembra tutto semplice», conclude Di Cesare.