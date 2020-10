Bari calcio, De Laurentis: «Contro il Catania torneranno i tifosi allo stadio, sebbene in misura ridotta»

BARI - «Contro il Catania torneranno i tifosi allo stadio, sebbene in misura assai ridotta. Abbiamo preso con grande responsabilità ogni singola scelta: dalle modalità di accesso allo stadio alla scelta dei posti da mettere a disposizione»: commenta così il presidente del Bari Luigi De Laurentiis sui canali ufficiali del club il ritorno del pubblico sulle gradinate del San Nicola, per la gara di campionato prevista lunedì con il Catania.

«Ci siamo confrontati - aggiunge - anche con il sindaco Antonio Decaro, nell’ottica di rispetto totale di tutte le misure idonee da adottare. Lo stadio deve dare un esempio, anche visivamente e di percezione per chi lo vive. Sarebbe un vanto avere allo stadio comportamenti responsabili ed intelligenti». Poi una riflessione amara sulle difficoltà impreviste e rilevantissime nella trasmissione della gare di campionato in diretta tv: «È difficile stare in silenzio, è una vergogna. in un momento tanto difficile, il canale televisivo è l’unico modo che il tifoso ha per vedere le partite, di stare vicino alla propria squadra e gioire con essa. In questo la Lega è stata fallimentare, come lo è stata Eleven Sports; follia e mancanza di rispetto totale verso impegni importantissimi. Senza contare che tutto questo va a minare i rapporti costruiti con tanta difficoltà da ogni società con i propri sponsor. È un danno di immagine, per tutta la Lega Pro; non è facile trovare le parole. Da settimane stiamo lavorando in parallelo a soluzioni alternative; speriamo di chiudere a breve», conclude De Laurentiis.