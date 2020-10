Bari calcio, Antenucci: «Ottima partenza della squadra»

BARI - Il Bari primo in classifica fa sognare i tifosi. Mirco Antenucci, bomber del club, fa così il punto sull'avvio di stagione: «Abbiamo fatto un ottimo inizio da parte di tutta la squadra. Sono solo il terminale offensivo, dietro di me c'è un’intera squadra. Stiamo ottenendo risultati positivi, tre vittorie e un pari, a dimostrazione che siamo sulla buona strada, ma sappiamo che c'è ancora tanto da fare e tanto da migliorare», spiega sui canali ufficiali del club. «E' normale che il divertimento arriva a condizione che tutti ci sacrifichiamo per l’obiettivo comune - aggiunge Antenucci - per divertirsi bisogna correre, lottare e non dare mai nulla di scontato». Poi una battuta sul pubblico: «Una possibile riapertura parziale ai tifosi? E’ da marzo che giochiamo senza pubblico: sarà una bella novità. E’ un momento difficile, nel calcio come nella vita, è un passo in avanti, spero il primo di tanti». Oggi il gruppo ha lavorato all’antistadio: hanno svolto lavoro personalizzato Marras (a puro scopo precauzionale), Andreoni e Simeri (in fase di recupero da noie muscolari).