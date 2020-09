Biancorossi, il campionato inizia con una vittoria in trasferta

Inizia con una vittoria in trasferta il campionato del Bari: i biancorossi hanno espugnato il campo della Virtus Francavilla vincendo 3 a 2. Sono partiti forte i ragazzi di Auteri: pronti via e sono passati in vantaggio con Antenucci (al 5'), raddoppio di D’Orazio al 18' e terzo gol al 30' di D’Ursi. Gara chiusa? No.

La reazione della squadra allenata da Trocini è stata determinata e i brindisini hanno accorciato le distanze al 34' con Perez e al 46' con Franco. Nel secondo tempo c'è stato il forcing della Virtus e il contenimento del Bari, che ha anche provato a spingere con Antenucci, Simeri e Candellone ma nel complesso ha sofferto la vivacità avversaria (Ebukan ha sprecato una occasionissima al 7'st). Il Bari, dopo questo incoraggiante successo, tornerà in campo mercoledì a Ferrara, contro la Spal in Coppa Italia.