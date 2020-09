Bari calcio, esordio in Coppa Italia senza Di Cesare e De Risio

BARI - Sono ventuno i convocati del Bari dal tecnico Auteri per l’esordio di domani in Coppa Italia, al San Nicola contro il Trastevere calcio. I pugliesi dovranno fare a meno del capitano Di Cesare (il difensore ha un acciacco muscolare), e del centrocampista De Risio, squalificato. In difesa davanti a Frattali ci saranno Celiento, Sabbione e Perrotta, a centrocampo Andreoni, Bianco, Maita e D’Orazio; in attacco Antenucci, Candellone e Marras.

I NUMERI DELLE MAGLIE - Il Bari ha assegnato i numeri di maglia ai calciatori della rosa per la prossima stagione: il funambolo Marras avrà la 10, il capitano Di Cesare la 6, mentre il bomber Antenucci conferma la sua storica numero 7; la 9 è ancora della punta Simeri. Ecco i numeri della squadra al completo: 1 Frattali, 3 Perrotta, 4 Maita, 5 Bianco, 6 Di Cesare, 7 Antenucci, 8 Hamlili, 9 Simeri, 10 Marras, 11 D’Ursi, 12 Liso, 13 Ciofani, 14 Esposito, 15 D’Orazio, 16 Corsinelli, 17 Sabbione, 18 Candellone, 19 De Risio, 20 Neglia, 21 Celiento, 22 Marfella, 23 Minelli, 26 Berra, 27 Andreoni, 29 Scavone.