Bari-Ternana 1-1 Biancorossi in semifinale play-off

BARI - Il Bari è in semifinale play off per la B: l’undici di Vivarini ha superato il turno pareggiando uno a uno con la Ternana al San Nicola dopo 96' sofferti.

Il risultato conferma la compattezza dei pugliesi, che hanno disputato una gara attenta, con tanta concretezza e un super Frattali, nel finale della ripresa protagonista assoluto con due parate decisive su Verna e Vantaggiato.In avvio è apparsa più fluida la manovra della Ternana, mentre il Bari ha proposto trame più compassate.

Al quarto d’ora gli umbri hanno mostrato iniziativa e si sono fatti sotto con un colpo di testa di Ferrante, ma il piano del tecnico Gallo è cambiato per tre infortuni in pochi minuti (Defendi, Ferrante e Parodi) che lo hanno costretto a cambi forzati con gli innesti di Partipilo, Vantaggiato e Nesta (poi ha inserito anche Mammarella per Celli nel finale della frazione). Alla mezz'ora il rigore del vantaggio barese, fischiato per un fallo di mano di Vantaggiato (entrato da una manciata di secondi) su tiro-cross di Laribi respinto da Iannarillo: dagli undici metri Antenucci ha fatto centro con il nono rigore stagionale.

Il Bari ha gestito la reazione avversaria con buon equilibrio e la regia difensiva di capitan Di Cesare, mentre evanescenti si sono rivelate le incursioni degli esterni umbri Furlan e Partipilo.Nella ripresa i pugliesi hanno avuto inizialmente buon gioco nel contenere la pressione avversaria, sfiorando il raddoppio con Simeri. Al 20' è stato espulso il tecnico ospite Gallo e poco dopo anche Palumbo (con una decisione discutibile dell’arbitro Marchetti): la gara si è accesa, la Ternana ha avuto una reazione rabbiosa e ha trovato il pari con un bolide dal limite dell’area di Vantaggiato (al 27').

Nel finale tanta tensione e i due miracoli di Frattali che hanno consentito Al Bari di staccare il biglietto per la semifinale: venerdì al San Nicola arriva la quotata Carrarese.