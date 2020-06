Bari, tutti negativi tamponi ai calciatori

BARI - Tutti negativi i tamponi effettuati su calciatori e staff del Bari: questo l’esito della prima tornata di test, a cui ne seguirà una seconda al fine di dare il via agli allenamenti della squadra in gruppo.

Antenucci e compagni stanno lavorando da inizio settimana con sedute individuali al San Nicola, seguiti dal tecnico Vivarini, in vista dell’esordio nei playoff il 13 luglio. Nel programma di lavoro sono previsti moduli atletici, tecnici e coordinativi, che precedono il ritorno alle sedute tattiche.

«LA RIPRESA È COME FARE PREPARAZIONE DA ZERO» - «La nostra è una ripresa dura, ma direi che sta andando bene. Dopo due mesi di stop è come fare una nuova preparazione. Per fortuna ci siamo sempre allenati in questo periodo di quarantena": commenta così la ripresa degli allenamenti al San Nicola l’attaccante del Bari Eugenio D’Ursi, 17 presenze e due reti in campionato.

«Vivarini - aggiunge l’ex Catanzaro - ci ha trovato in buona forma, ma dobbiamo essere carichi. Ho molta voglia di tornare in campo, è ovvio che puntiamo a vincere. Credo che Reggiana e Padova siano le avversarie più insidiose sulle carta, ma ci sono sempre le sorprese. Gare senza tifosi? Peccato non avere il supporto del nostro pubblico. I tifosi ci danno sempre una grossa mano».

Poi, un bilancio sull'esperienza a Bari: «Quest’anno ho pagato qualche infortunio di troppo. Ora sto bene e spero di poter dare una grossa mano nei playoff. Ad ottobre diventerò papà, è in arrivo la piccola Aurora», ha concluso D’Ursi.