Bari calcio, il club si prepara per il ritorno agli allenamenti collettivi

BARI - In attesa delle decisioni del Consiglio federale di lunedì, il Bari prosegue la preparazione in vista di una prossima ripresa del torneo: dalla società fanno sapere che sono stati effettuati test e tamponi sugli atleti al fine di allinearsi ai protocolli sportivi e predisporre le condizioni per la ripresa degli allenamenti collettivi, che dovrebbero svolgersi nello stadio San Nicola, correttamente sanificato nelle scorse settimane. I calciatori, infine, proseguono la preparazione con allenamenti individuali, seguiti a casa o nei parchi, seguiti dallo staff tecnico guidato dall’allenatore Vivarini.