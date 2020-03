Bari, allenamento casalingo con una bike in arrivo per ogni calciatore

BARI - I calciatori del Bari, a casa dal 10 marzo (dopo aver disputato l’ultima gara in trasferta contro il Catanzaro), stanno seguendo un programma di allenamento concordato con lo staff tecnico del club e, in ottemperanza delle nuove disposizioni che precludono allenamenti all’aperto, saranno dotati - come fa sapere la società - nelle prossime ore di «bike» personali al fine di seguire le tabelle delle esercitazioni in casa.

Antenucci e compagni hanno anche ricevuto dalla società attrezzi da palestra e sono seguiti in video collegamento dai preparatori del Bari, mentre - stante la crisi sanitaria in corso - non è in calendario una data per la ripresa degli allenamenti allo stadio e all’antistadio.