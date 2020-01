Bari a Viterbo per allungare la serie utile e avvicinare la vetta

BARI - Con in mente la sconfitta della capolista Reggina - per 3-0 a Cava dei Tirreni - il Bari di Vincenzo Vivarini lancia la sfida a distanza ai calabresi capolista del girone C di serie C tentando un primo avvicinamento i calabresi (ad oggi, sono 10 i punti di ritardo) nella prima sfida del 2020 in casa Viterbese.

Per la sfida della seconda di ritorno - stadio Enrico Rocchi, ore 15 - i biancorossi si presentano con una serie utile consecutiva di 14 turni. Ventidue gli arruolati. Tra questi anche Di Cesare e Scavone, assenti nell'ultima gara di campionato dello scorso 15 dicembre a Caserta. Non in lista Neglia (piace all'Avellino) e Cascione, entrambi infortunati. Da valutare le condizioni non ottimali di Di Cesare che potrebbe indurre a confermare lo schieramento difensivo dell'ultimo match del 2019 con Frattali in porta, Berra, Sabbione, Perrotta e Costa in retrovia. A centrocampo Hamlili, Bianco e uno tra Schiavone e Scavone. In attesa di rinforzi dal mercato, Terrani si candida dietro le punte Simeri e Antenucci.

Nella Viterbese dell'ex tecnico del Francavilla Antonio Calabro, tantissimi gli assenti: gli squalificati Atanasov, De Giorgi e Tounkara (doppietta nel match di andata vinto al San Nicola) più gli infortunati De Falco, Palermo, Antezza, Simonelli e Volpe.

Arbitra Luca Zufferli della sezione di Udine.

La diretta on line dalle 14.45.