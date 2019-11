Bari calcio, inaugurato in corso Cavour nuovo official store

«Oggi inauguriamo il nostro store nel centro di Bari. E’ bello l’entusiasmo della città per le nostre iniziative. E’ prevista pioggia domani contro il Teramo? Ma dobbiamo essere in tanti. La promozione? Piano, piano. Ci stiamo impegnando": il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha presentato così il primo negozio del club nel centro città, accolto da oltre cento tifosi festosi in corso Cavour. All’evento erano presenti anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, con fascia tricolore, e l’assessora Carla Palone. C'era anche una rappresentanza della squadra, capitanata dal bomber Antenucci. Per l’occasione, il negozio ha messo in vendita cinquanta magliette speciali con il numero del capitano Valerio Di Cesare.