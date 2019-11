Bari, De Laurentiis: «Al lavoro per museo dedicato alla storia del club»

«Aspetto con ansia le prossime due partite che sono molto importanti e mi aspetto di vedere tantissimi tifosi contro il Teramo. Poi sto lavorando sull'idea di istituire museo dedicato alla storia del Bari e su altri grandi eventi che interessano lo stadio per il 2021»: il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis ha preannunciato un forte impegno della società per realizzare il progetto di una casa-museo dove raccogliere cimeli e pezzi di storia del sodalizio calcistico del capoluogo regionale.

Intanto, dopo la vittoria esterna di ieri a Bisceglie, la squadra riprenderà domani la preparazione in vista della trasferta di domenica prossima in Campania, contro la Paganese.