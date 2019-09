Il Bari a Picerno per il riscatto: indisponibile portiere Frattali

Tre indisponibili per la trasferta del Bari domani sera contro il Picerno: sono out i centrocampisti Folorunsho e Schiavone, ma soprattutto non ha recuperato il portiere titolare Frattali. L’ex Parma salterà la seconda gara di fila per un fastidio muscolare. Al suo posto giocherà il giovane Marfella. La squadra si è allenata oggi agli ordini del neotecnico Vivarini a porte chiuse all’interno dello stadio San Nicola.