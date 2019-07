Bari calcio, in squadra arrivano in prestito Costa e Folorunsho

BARI - Il Bari ha ufficializzato gli ingaggi in prestito dal Napoli il terzino Filippo Costa e il centrocampista Michael Folorunsho: entrambi sono già in ritiro in Trentino. A Bedollo (Trento) si è presentato anche la punta Mirco Antenucci, il più importante colpo di mercato, finora, per il club: «A me piacciono le sfide, esserne protagonista.

A Torino come a Ferrara, aver vissuto il sogno della massima serie in realtà che ora proseguono sulla scia di quelle imprese è motivo di grande soddisfazione per me. Questa è una sfida ancora più grande, perché ci aspetta un campionato di C difficilissimo, dove nulla è scontato; bisognerà correre, dare tutto in campo, avere cuore prima ancora della tattica, della tecnica, dell’organizzazione».

«Arrivo con grande entusiasmo - ha detto il bomber - ed è stato un piacere trovare in questo gruppo la stessa voglia, lo stesso spirito di sacrificio, ragazzi bravi e disponibili che in campo danno l’anima».