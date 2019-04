Marfella 6,5

Estrae un gran riflesso nel primo tempo, su Flores. Tenta anche di fermare la conclusione di Chiavazzo sulla rete del Rotonda.

Turi 6

Gara diligente, pur senza proiezioni offensive.

Di Cesare 6

Non soffre grandi pericoli in difesa, ma stavolta non è implacabile nell’area avversaria: spreca un paio di ghiotte palle gol.

Mattera 6

Il Rotonda attacca raramente: lui tiene ed imposta con i consueti lanci calibrati.

Nannini 6

Pure il terzino sinistro limita la fase di spinta, limitandosi al compitino in marcatura.

Hamlili 6

Consueta generosità, ma pesa la palla banalmente persa nell’area barese che innesca il gol del Rotonda. Feola 6

Buon rodaggio: torna titolare dopo la lunga assenza e dimostra buon dinamismo.

Neglia 6

Tanti scatti alla ricerca della profondità e del dialogo con i compagni di reparto. Un clamoroso palo nel primo tempo gli nega la decima rete in campionato.

Piovanello 6

La posizione più accentrata lo disorienta un po’ e fatica a liberare il suo spunto.

Floriano 7

Pronto e furbo ad approfittare dell’errore di Taccogna e segnare il gol dell’1-0 (13esima marcatura in campionato). Poi prova a sfornare suggerimenti per i compagni.

Simeri 6,5

Gran lavoro sull’intero fronte offensivo. Come spesso gli accade, trasforma la più difficile delle occasioni che gli capitano. A quota 13 reti.

Langella 6

Quasi un tempo per infoltire la mediana.

Brienza 6

Avrebbe una gran voglia di segnare davanti al San Nicola in festa: ci va vicino sfiorando il pallone sotto rete. Regala qualche numero dei suoi.

Liguori 6

Suo il lancio che Simeri trasforma nel gol del 2-1.

Cornacchini 6,5

Riesce a mantenere alta la tensione in gruppo. E vince ancora.