Un caldo abbraccio prima della festa. La Bari sportiva si prepara all’ultimo scorcio tra i dilettanti con l’idea di celebrare a dovere la truppa di Giovanni Cornacchini, capace di ottenere la promozione in serie C con due turni d’anticipo. Il giorno della gloria è fissato a domani: la sfida al Rotonda (a sua volta in cerca di punti per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza) sarà l’occasione per radunare il popolo biancorosso al San Nicola e rendere omaggio ai protagonisti che sul campo hanno compiuto il primo passo della rinascita avviata dalla famiglia De Laurentiis. Proprio Luigi De Laurentiis terrà un discorso per rinnovare impegno ed ambizioni per il futuro, così come di prestigio è la presenza dei vertici della Lega nazionale Dilettanti (interverrà il coordinatore generale Luigi Barbiero, non il presidente Cosimo Sibilia) che consegneranno alla squadra la coppa di vincitrice del girone I. La tifoseria, pur già proiettata al futuro ed aggrappata alla speranza di proseguire la scalata verso il grande calcio nel più breve tempo possibile, sta comunque preparando il giusto tributo ai protagonisti della stagione. I gruppi organizzati, infatti, allestiranno una suggestiva coreografia per colorare l’intera curva nord di biancorosso. Non a caso, sui vari profili social, i riferimenti dei supporter hanno diramato la raccomandazione di andare allo stadio in anticipo, proprio per ricevere i cartoncini indispensabili a creare un colpo d’occhio eccezionale. I preparativi in corso (con riunioni all’interno dei principali club di supporter) probabilmente hanno un po’ depauperato la presenza ieri allo stadio, in occasione dell’allenamento aperto organizzato dalla società. Tuttavia, oltre un centinaio di persone hanno assistito al lavoro di Brienza (continua nella preparazione differenziata: pressoché impossibile il suo recupero a causa di una distrazione muscolare al polpaccio) e compagni. Non si può negare che in passato la città abbia risposto in maniera più massiccia a tali occasioni sia quando si trattava di appuntamenti per festeggiare qualche impresa, sia se la volontà era contestare un andamento non all’altezza delle aspettative. Ma non bisogna sottovalutare la composizione del piccolo pubblico assiepato in Tribuna Est: famiglie al completo, molte donne, anche diversi bimbi in tenerissima età. Dopo le batoste del passato, in somma, sta gradualmente riaffiorando la voglia di innamorarsi del Bari. La risposta definitiva, tuttavia, si avrà domani, con i dati di affluenza. La prevendita, comunque, procede a ritmo discreto: fino alla serata di ieri, sono stati venduti circa 5mila biglietti. Considerando i 7.680 abbonati, quindi, è già scontato il record stagionale di presenze, superando gli 11.272 spettatori di Bari-Sancataldese, registrati al primo turno interno di campionato. Ormai in vista, quindi, il traguardo dei 15mila spettatori che renderebbe Bari-Rotonda non solo il match più visto dal vivo nella categoria, ma anche la seconda gara più seguita dal vivo paragonandosi alla serie B, alle spalle della sola Palermo-Brescia (22.329 spettatori). L’obiettivo, quindi, sarebbe provare a creare una cornice di pubblico almeno vicina alle 20mila presenze. Un’ambizione non proprio semplice da realizzare, ma nemmeno da escludere, dato che la prevendita sarà aperta fino a domani, a ridosso dell’inizio della gara (alle 15).