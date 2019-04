Contro la Nocerina, però, non sarà una passeggiata: quasi certamente la trasferta sarà vietata ai sostenitori baresi sia per la capienza ridotta dello stadio di Angri, sia per l’accesa rivalità con la tifoseria campana. Inoltre, Cornacchini dovrà rinunciare a diversi elementi: Simeri deve ancora scontare un turno di squalifica, così come all’elenco dei sospesi dal giudice sportivo si aggiungeranno pure Aloisi e Mattera, mentre rientrerà Quagliata che ha saldato il conto disciplinare. Da verificare pure le condizioni di Brienza che ha lamentato un acciacco muscolare domenica scorsa contro il Gela.

Intanto Paolo Maiorino, presidente della Nocerina, ha ricordato che non sarà possibile ai tifosi baresi assistere alla trasferta: "Siamo costretti a giocare ad Angri e questa situazione non consente la presenza ai tifosi del Bari, visto che il settore ospiti non è in grado di ospitarla. Sono dispiaciuto per questo. I nostri siano vicini alla squadra come sempre, in modo che domenica sia una partita di sport e giocata con molta calma e serenità nei confronti del Bari".