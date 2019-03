Maiorino, il presidente dei campani"Nocerina-Bari si giocherà ad Angri"

Questo il comunicato del presidente del club campano, Maiorino, riportato dal sito Tuttonocerina: "Innanzitutto, sono rammaricato. Ho lavorato tantissimo, in questi giorni, per permettere alla Nocerina, e alla Città di Nocera Inferiore, di disputare la gara del 7 aprile contro il Bari, nella sua sede naturale, nel nostro “San Francesco”. Io stesso ho effettuato, insieme all’Amministrazione comunale e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, dei sopralluoghi presso lo stadio. A mio avviso, al netto della riqualificazione degli spogliatoi, al netto del ripristino del manto erboso, c’erano tutte le condizioni per permettere la disputa di un unico incontro presso il nostro impianto di gioco. A tal proposito, mi sento di ringraziare entrambe le ditte che si stanno occupando dei lavori per la sensibilità mostrata nel venire incontro ai bisogni della società rossonera. Ringrazio anche gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato diretti dal dottor Amato non solo per essere stati presenti a questi incontri, ma per la disponibilità mostrata nell’assicurare l’ordine pubblico in occasione di questo importante appuntamento. In un primo momento, avevo chiesto che la gara potesse prevedere l’apertura di soli due settori: Tribuna, per i locali; Distinti, per gli ospiti. L’Ufficio tecnico del comune di Nocera Inferiore mi ha risposto che, a causa dei lavori in corso, sarebbe stato impossibile aprire la Tribuna. Prendendone atto, ho chiesto che fossero aperti soltanto Curva e Distinti, per permettere quantomeno ai tifosi delle due Nocera di assistere all’incontro. A questa seconda richiesta non ho avuto alcuna risposta ufficiale. Oggi, a dieci giorni dalla gara, a causa delle problematiche organizzative che questa partita porte con sé, mi vedo costretto a prendere una decisione: Nocerina-Bari si giocherà presso lo Stadio “Novi” di Angri. A tal proposito, ringrazio sia la Polisportiva United, che gestisce l’impianto, che l’Amministrazione comunale angrese, per la disponibilità mostrata. E sono conscio che, molto probabilmente, questa decisione non permetterà agli sportivi di Bari di poter assistere, dal vivo, all’incontro. Ma trovo assurdo che una struttura come il “San Francesco” che, grazie alle Universiadi, si appresta ad ospitare gare di caratura internazionale, per non dire mondiale, non sia idonea a ospitare un unico incontro, in una domenica che sarebbe stata una festa di sport, dalla cornice di pubblico importante, che avrebbe meritato ben altre categorie. Adesso chiedo ai tifosi rossoneri di riempire il “Novi”, di far sentire alla squadra il calore che solo i veri molossi sanno donare ai propri calciatori. C’è una salvezza da conquistare, una categoria da mantenere per porre le basi per veleggiare verso nuovi traguardi, verso quelle categorie che competono alla Nocerina per storia e tradizione".