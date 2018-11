Due giornate di squalifica per Giuseppe Mattera e una per Demiro Pozzebon. Queste le decisioni del giudice sportivo. Il difensore biancorosso aveva colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario e non sarà in campo col Città di Messina e nella trasferta di Castrovillari.

L'attaccante, invece, era stato espulso per somma di ammonizioni. Entra in diffida Zaccaria Hamlili, alla quarta ammonizione stagionale. Sanzionato anche il team manager, Giovanni Picaro, inibito fino al 21/11/2018 per aver protestato all'indirizzo dell'arbitro, allontanandosi di circa 60 metri dalla propria area tecnica, utilizzando espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara.