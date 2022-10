Fitto ai rapporti con l’Ue, incognita Giustizia per Sisto

BARI - Con tutta probabilità il «d-day” sarà lunedì 24 ottobre: per quel giorno, infatti, la lista dei nuovi ministri dovrebbe essere ufficializzata da Giorgia Meloni. La data viene indicata da più parti e dovrebbe arrivare a coronamento di una road map che prende il via oggi, passa attraverso numerose tappe e, soprattutto, passa dal Quirinale, per concludersi tra due settimane. Questa mattina, a Roma, è in programma una riunione tra tutti gli eletti di Fratelli d’Italia: sarà la prima volta che i vincitori della scorsa tornata elettorale si troveranno insieme nella stessa stanza, per capire il da farsi in vista dell’insediamento del Parlamento, previsto per giovedì 13.

