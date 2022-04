Energia, Bellomo: «È mia sfida candidare Puglia per Hydrogen valley»

BARI - «La candidatura della Puglia alla localizzazione, nell’ambito del Pnrr, del Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno, è il primo passo verso la realizzazione di quella che da sempre rappresenta una delle mie principali sfide politiche. Sono anni che sostengo la necessità e l’urgenza di mettere in campo progetti innovativi sperimentali per l’impiego dell’idrogeno come vettore di energia prodotta da fonti rinnovabili». Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

«Nella mozione presentata con i colleghi della Lega alcuni mesi fa - ricorda - chiedevamo ancora una volta l’impegno in tal senso del presidente Emiliano e della Giunta. Anche attraverso una fattiva collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca. Coinvolgere il Politecnico di Bari, Crea di Unisalento, il Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Enea, Nanotec e chiunque possa portare il suo positivo contributo è una buona base di partenza».

«Mi auguro che presto - conclude - possa finalmente vedere la luce sul territorio pugliese quella Hydrogen Valley che rappresenterebbe una fonte non solo di energia, ma anche di lavoro e di ricchezza per i nostri giovani. Il futuro è oggi, solo che si abbia il coraggio di costruirlo, valorizzando i talenti della nostra gente e le risorse straordinarie che la natura ci ha donato. Ripetere gli errori del passato, facendo inceppare le idee migliori negli ingranaggi di una sciagurata burocrazia, sarebbe davvero imperdonabile».