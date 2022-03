In arrivo 300mila euro per collegamento bus-aeroporto tra Bari e il Gargano

BARI - In vista della stagione estiva, la Regione Puglia ha stanziato 300mila euro per il 2022 per garantire il collegamento automobilistico tra l’aeroporto di Bari, il Gargano e alcune località turistiche della Bat. In particolare verranno raggiunti Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste, Rodi Garganico, Peschici/Calenelle e Zapponeta. Il servizio sarà attivato direttamente da Aeroporti di Puglia.