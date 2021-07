Basilicata, sono 15 i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore

Potenza - Quindici dei 360 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che si sono registrate anche sette nuove guarigioni.

Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 12, nessuna delle quali in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 589.

Ieri in regione sono state effettuate 4.714 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 347.474 (62,8 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 244.022 (44,1 per cento).