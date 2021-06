«Subito il marchio "Ristorante tipico di Puglia"»

Bari - Il Gruppo consiliare della Lega Puglia propone l'istituzione del marchio «Ristorante tipico di Puglia». La proposta di legge è stata depositata dai consiglieri Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi e Joseph Splendido. «Valorizzazione della cultura enogastronomica pugliese. Istituzione del marchio ristorante tipico di Puglia» è la norma che si intende introdurre per promuovere iniziative per lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità e per la tutela della cultura enogastronomica del territorio pugliese.

«La nostra proposta di legge - dichiara Bellomo, capogruppo Lega Puglia – rappresenta il tentativo di valorizzare al massimo la cultura enogastronomica pugliese con l’istituzione del marchio collettivo e di un apposito Registro. Riteniamo essenziale sostenere le imprese che operano nel settore della ristorazione e che, allo stesso tempo, fanno dei prodotti tradizionali locali

classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG, il proprio punto di forza. Mai come ora occorre tutelare il nostro patrimonio enogastronomico, valorizzarlo e aiutare le attività di ristorazione che portano alto il nome della Puglia con le loro prelibatezze. La nostra cucina è un’eccellenza del nostro territorio e puntare su essa non può che essere un obiettivo primario di chi amministra la nostra Regione».