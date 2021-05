Torremaggiore, testa di vitello a una coppia di professionisti: scatta l'arresto

Torremaggiore - Una testa di vitello con un proiettile conficcato in fronte: l'intimidazione su commissione, servita in una busta di plastica, ai danni di una coppia di professionisti. È stato arrestato per queste ipotesi di reato un uomo di 48 anni di Torremaggiore (Foggia). L'arresto è scattato su ordinanza del Gip del Tribunale di Foggia con l'accusa di aver messo a segno due intimidazioni ai danni di una coppia di coniugi foggiani, su mandato di altri due coniugi a loro volta sottoposti ad obbligo di firma.

Le vittime - è stato ricostruito - avevano ricevuto il 17 dicembre scorso una busta di plastica con la scritta «Per te architetto». Dentro c'era una testa di vitello con una cartuccia da caccia conficcata in fronte. Pochi giorni dopo, la sera del 21 dicembre, un ordigno era esploso, danneggiandolo, davanti al garage della coppia.



I carabinieri, nel corso delle indagini, sono venuti a conoscenza degli screzi tra le vittime e un'altra coppia di imprenditori di Torremaggiore coi quali in passato avevano costituito una società per un investimento immobiliare. I militari hanno accertato che uno dei soci, in concorso con il coniuge, per rientrare in possesso di un credito vantato di 80 mila euro derivante da un investimento immobiliare fatto in Abruzzo, e per far ritirare una ingiunzione di pagamento a carico di entrambi, avrebbe minacciato l'ingegnere assoldando quale esecutore delle intimidazioni un pregiudicato del luogo. Quest’ultimo, il 10 febbraio scorso, ha anche aggredito in piazza le due vittime.