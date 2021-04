Elezioni, Regione Puglia pagherà il riconteggio dei voti di Brindisi

BARI - La Regione dovrà provvedere «a propria cura e spese» a consegnare alla Prefettura di Bari le schede elettorali su cui effettuare il riconteggio per la circoscrizione di Brindisi. Lo ha stabilito ieri una ordinanza del Tar di Bari (Terza sezione, estensore Dibello, presidente Ciliberti), che a gennaio ha disposto un nuovo conteggio per stabilire chi sia il primo classificato (e dunque l’eletto in Consiglio) della lista «Con».

