Puglia, per ora resta gialla: oggi 847 casi e 27 morti. Scuola «fai da te», attesa l'ordinanza e domani via vaccinazioni

La Puglia conferma l'area gialla per il momento (salvo restrizioni generalizzate decise dalla Cabina di regìa) mentre il bollettino della Regione registra oggi 874 nuovi casi su 9.141 tamponi (9,5) e 27 decessi, gran parte dei quali in provincia di Bari. Tuttavia, almeno per ora, quello della cosiddetta variante inglese non sembrerebbe destare preoccupazione (salvo il focolaio di Fasano) mentre è in corso uno studio dell'Iss in tutte le regioni italiani proprio sulle varianti, il cui esito si conoscerà nei prossimi giorni.

Gli indicatori della Puglia, insomma, sembrerebbero in questa fase non a livello di allarme tenuto conto dell'ulteriore diminuzione dei ricoveri (dai 1442 ai 1424 di oggi) e alle terapie intensive il cui tasso di occupazione è fermo al 27%, tre punti sotto la soglia limite.

Dei nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, 359 sono in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 173 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

Non si ferma, invece, il trend dei decessi: i 27 di oggi portano a 3.736 il numero complessivo delle vittime. Gran parte dei morti dell'ultimo bollettino (14), si registrano in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Il numero dei guariti ha raggiunto quota 101.730, mentre sono 33.330 sono i casi attualmente positivi, di cui 31.906 in isolamento domiciliare.

Nel frattempo, c'è attesa per l'ordinanza sulla scuola che dovrebbe emanare il governatore, Michele Emiliano: il provvedimento in vigore fino a domani, ricordiamo, prevede la presenza del 100% nelle scuole elementari e medie, e il 50% in quelle superiori. In entrambi i casi, è prevista la facoltà per le famiglie di scegliere la didattica a distanza.

Parte domani, intanto, la campagna vaccinale anti Covid 19 della ASL per il personale delle scuole della provincia di Bari. In linea con quanto stabilito dal piano strategico regionale di vaccinazione, il Dipartimento di prevenzione della ASL ha garantito priorità agli operatori dei servizi educativi dell’infanzia. Le prime somministrazioni riguarderanno il personale docente e gli altri operatori scolastici per un totale di 819 persone.

L’avvio ufficiale è fissato a Bari dove, in collaborazione con il Comune, è stata allestita la struttura del Palacarbonara (via Fratelli de Filippo 12). Nella prima giornata saranno vaccinate circa 200 persone, mentre la successiva calendarizzazione delle sedute vaccinali del personale di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, pubblici e privati, verrà disposta in collaborazione con il servizio Spesal, che ha già curato la campagna di screening con test sierologici poco prima dell’avvio dell’anno scolastico.