Fasano, allarme contagi: sindaco chiude scuole e uffici comunali sino a fine mese

Tutte le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi pubblici e privati resteranno chiusi a Fasano da lunedì fino a sabato 27 febbraio. Chiusi anche gli uffici comunali fino a fine mese, ma saranno garantiti i servizi essenziali. Lo ha deciso oggi il sindaco Francesco Zaccaria.

«Ritengo che la situazione dei contagi descritta nei giorni scorsi necessiti di provvedimenti che, in via precauzionale, possano contenere al massimo la diffusione del contagio», dice il primo cittadino. La decisione di chiudere le scuole fino a fine mese è stata presa in accordo con i dirigenti scolastici, sentiti in mattinata e che il sindaco ringrazia per la collaborazione.

"Medie e superiori erano già in Dad da ieri - ricorda Zaccaria - a queste si aggiungeranno da lunedì anche le elementari, e tutti i servizi educativi di gestione pubblica e privata, comprese le ludoteche ad esempio». Intanto da due giorni è in vigore il divieto di stazionamento in 24 strade del territorio dalle 18 alle 5 e nelle stesse ore sono chiusi i distributori di cibo e bevande. Continuano i controlli di polizia locale, carabinieri e guardia di finanza.