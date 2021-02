Bari, contagi Covid in scuola infanzia al S.Paolo: plesso chiuso per una settimana

BARI - In sei sezioni su nove sono stati registrati casi Covid, per questo motivo la preside dell’istituto Falcone Borsellino ha deciso di chiudere sino al primo marzo la scuola dell’infanzia Lopopolo, nel quartiere San Paolo di Bari.

«In seguito alla comunicazione ricevuta dal dipartimento di Prevenzione della Asl in data 19 febbraio - si legge nella circolare - si dispone la sospensione della didattica in presenza per il solo plesso Lopopolo-Scuola Infanzia a partire dal 20/02/21 fino al 01/03/21. Le lezioni in presenza potranno riprendere lunedì 01/03/2021 dopo parere favorevole del Dipartimento».

«Pertanto, dal momento che la comunicazione dal Dipartimento potrebbe giungere anche durante il fine settimana - si legge infine - dati i tempi ristretti ci sarà ulteriore comunicazione per vie brevi tramite le docenti di sezione riguardante la conferma della riapertura per il giorno 1 marzo». (ANSA).