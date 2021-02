Covid in Italia, 13.809 nuovi casi e altri 316 morti: cala indice positività (4,5%) ma sale Rt. Preoccupa variante inglese

Sono 13.908 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 305.619 test effettuati (tamponi molecolari e antigenici rapidi) nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 292.533 (13 mila in meno).

Il tasso di positività è del 4,5% (ieri 5,1%, lo 0,6 in più di oggi).

Le vittime oggi sono 316, ieri erano state 391.

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva a causa del Covid-19 sono 2.095, in calo di 31 unità rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra

ingressi e uscite. I ricoveri nelle 24 ore in rianimazione sono stati 153. I

ricoverati con sintomi sono invece 18.736 (-206 rispetto a ieri).

La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia.

«SITUAZIONE MOLTO DELICATA» - Sale a 0,95 l’indice Rt nazionale, in 7 Regioni è sopra 1. Ma soprattutto sale l’allarme per la variante inglese in Italia: «In 6 settimane può sostituire il virus», avverte il presidente dell’Iss Brusaferro. Finora, il 17,8% dei contagi (quasi uno su 5) risulta positivo alla variante inglese, che presto diventerà prevalente.

«In questa fase delicata dell’epidemia si conferma la circolazione diffusa di varianti virali a più alta trasmissibilità», si legge nel monitoraggio. Brusaferro indica «segnali di controtendenza» e chiede di mantenere «grande precauzione»: «Se non si rafforzano le misure, potrebbe esserci

una crescita di nuovi casì».