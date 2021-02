Coronavirus, in Puglia 1020 nuovi casi su 10mila tamponi (10%). 33 morti, boom di guariti (+3565)

Sono 1020 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 10.141 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 33 decessi: 17 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 10%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 438 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (48), Brindisi (93), Lecce (83), Bat (99), Taranto (254). A questi vanno sommati 2 casi di residenti fuori regione, riclassificati e attribuiti, e 3 casi di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri la situazione è calata leggermente nelle ultime 24 ore: si passa da 1650 a 1596 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto parecchio invece il numero dei guariti, dagli 84.760 di ieri si passa ai 88.325 di oggi (+3565). Scendono ancora i casi attualmente positivi, 41.600, in calo rispetto ai 44.178 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.418.783 test.

PUNTO VACCINI - Sono 154.983 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Puglia, il dato del ministero della Salute è aggiornato alle 15 di oggi. Complessivamente, la Puglia ha ricevuto 201.005 dosi, quindi ha ancora una scorta di circa 47mila vaccini. Dal 22 febbraio inizieranno le inoculazioni agli over 80, che sono circa 230mila: verranno usati i sieri di Pfizer e Moderna, mentre per gli operatori scolastici è previsto l'impiego di AstraZeneca.