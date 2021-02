Covid in Italia, oltre 14mila nuovi casi e altri 377 morti: tasso positivi-tamponi sale al 5,2%

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute in merito all'ultimo bollettino Covid, in Italia sono stati registrati 14.218 nuovi casi e 377 morti. Ieri si erano rilevati 13.659 nuovi positivi, 422 morti e 17.680 guariti.

Sono stati 270.507 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati in un giorno (ieri erano stati 270.142, quindi appena 400 in meno), con un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato del 5,05%).

In Lombardia sono stati rilevati 2.504 casi, in Campania 1.665, in Emilia Romagna 1.364.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di ieri.

In totale da inizio epidemia i casi sono 2.611.659, i morti 90.618. Gli attualmente positivi sono 429.118 (-1.159), i guariti e i dimessi 2.091.923 (+14.995), in isolamento domiciliare ci sono 407.401 persone (-982).

La Puglia, insieme a Umbria e provincia di Bolzano, ha una classificazione di «rischio alto»: è quanto emerge dalla bozza del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sui dati relativi al periodo 25-31 gennaio. Quindi, nonostante l’indice Rt sia sotto l’1 (0.91), ila Puglia resterebbe arancione. La Regione probabilmente «paga» una occupazione dei posti letto ospedalieri sopra la media nazionale e della «soglia critica».