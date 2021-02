Coronavirus, in Puglia 1215 nuovi casi su 9887 tamponi (12,2%). Altri 29 morti. Vaccinati quasi in 127mila

Sono 1215 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 9887 test registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riportato dai dati diffusi dalla Regione nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Taranto. 2 decessi registrati nei giorni scorsi nella provincia BAT sono stati riclassificati e riattribuiti. Il tasso di positività è del 12,2%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 361 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (261), Brindisi (97), Lecce (106), Bat (121), Taranto (280). A questi vanno sommati 11 casi di residenti fuori regione, riclassificati e attribuiti.

Sul fronte ricoveri la situazione è aumentata leggermente nelle ultime 24 ore: si passa da 1578 a 1584 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 71.423 di ieri si passa ai 73.013 di oggi (+590). Scendono leggermente i casi attualmente positivi, 51.026, in calo rispetto ai 51.430 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.356.327 test.

Sono 126.897, secondo il report del ministero della Salute, i vaccini anti Covid somministrati in Puglia, mentre le dosi a disposizione sono 150.275. Quindi, l'84,4% delle dosi è stato già utilizzato. I sieri utilizzati per anziani e ospiti delle Rsa sono 10.269, mentre quelli per gli operatori sanitari sono 106.431; 10.182 le dosi inoculate al personale non sanitario. Sono 72.923 le donne vaccinate, 53.974 gli uomini.